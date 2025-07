RAVENNA - Visita inaspettata oggi in centro storico: Lorenzo Jovanotti, che in questi giorni in bicicletta ha toccato diverse località della Romagna, è passato da Ravenna. Dopo una prima tappa alla tomba di Dante, il noto cantante si è poi recato a San Vitale per una tappa al complesso monumentale. Immancabile e inevitabile, il bagno di folla attorno a lui che non si è risparmiato in fatto di selfie e sorrisi.