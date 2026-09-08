Ravenna, Isola San Giovanni: il Comune cerca immobili da acquistare

C’è tempo fino alle 12 di mercoledì 30 settembre per presentare al Comune di Ravenna manifestazioni di interesse alla vendita di unità immobiliari al piano terra del complesso Isola San Giovanni, in via Carducci.

Il Comune ha avviato un’indagine di mercato rivolta a proprietari, persone fisiche o giuridiche, con l’obiettivo di verificare la disponibilità di spazi da destinare in futuro a funzioni istituzionali e servizi pubblici, anche di supporto o complementari allo studentato in corso di realizzazione.

La ricerca nasce dalla volontà, già espressa nel programma di mandato del sindaco, di rafforzare la presenza di servizi e funzioni pubbliche in questa parte della città, contribuendo a renderla sempre più servita e frequentata. La destinazione effettiva degli immobili sarà definita in una fase successiva, in relazione alle esigenze dell’ente e alle caratteristiche degli spazi che potranno essere acquisiti.

“Gli interventi che abbiamo messo e continueremo a mettere in campo in quest’area – spiega il sindaco Alessandro Barattoni – sono diversi ma complementari e fanno parte di una strategia articolata con un unico obiettivo: rendere più sicura, vivibile e attrattiva anche questa parte della città. In questi mesi non sono mancati, e continueranno, i momenti di ascolto e confronto con la cittadinanza, preziosi per affinare la pianificazione delle azioni da realizzare. Sono in corso interventi strutturali importanti, come quelli per il potenziamento della videosorveglianza e dell’illuminazione pubblica; e nelle prossime settimane rendiconteremo i dati analizzati del progetto sperimentale dell’unità di strada. Fondamentale è anche la collaborazione con gli altri enti e soggetti attivi sul territorio, come dimostrano la recente riqualificazione della stazione ferroviaria, i lavori in corso allo studentato e il controllo della zona assicurato dalle forze dell’ordine e dalla nostra Polizia locale. Ora, con la ricerca di immobili al piano terra del futuro studentato, compiamo un ulteriore passo in questa direzione. Poter disporre di spazi da destinare a funzioni e servizi pubblici capaci di rispondere a esigenze collettive importanti potrà contribuire a rafforzare la presenza pubblica e a creare nuove occasioni di fruizione di questa parte della città”.

L’avviso riguarda unità immobiliari direttamente accessibili dal porticato di uso pubblico. In particolare, si ricercano spazi con una superficie indicativa compresa tra 200 e 300 metri quadrati e unità più contenute, fino a circa 100 metri quadrati. Le superfici indicate non sono comunque vincolanti e potranno essere valutate anche proposte con metrature differenti, purché ritenute adeguate alle esigenze del Comune.

In questa fase non è richiesta la presentazione di un’offerta economica. L’eventuale formulazione di vere e proprie offerte di acquisto sarà oggetto di una fase successiva.