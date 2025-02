Ravenna, Isola San Giovanni, gli studenti non si sentono al sicuro: “Cambiamo tragitti per andare a scuola”

«In stazione non mi sento molto sicura e a mio agio perché è frequentata per la maggior parte solo da ragazzi che ti danno la sensazione di essere dei poco di buono. Ultimamente si sentono notizie di persone che vengono aggredite. Ciò fa salire l’ansia e la paura quando passi di lì, specialmente se sei una ragazza e se sei sola», commenta una studentessa dell’istituto superiore Ginanni.

Sguardi insistenti, commenti inopportuni, approcci indesiderati. Una situazione di costante insicurezza percepita , soprattutto dai giovani e, in particolare, dalle ragazze . Così, ormai, i ravennati descrivono e raccontano la zona della stazione ferroviaria; un quartiere dove sta diventando sempre più difficile muoversi in serenità e non solo quando cala il sole.

Le conseguenze non mancano, molti giovani decidono di prendere l’autobus in altre fermate, evitando quelle della stazione. Alcuni genitori, impauriti dalle notizie e dai racconti che sentono, decidono di accompagnare i propri figli in auto, in modo da non farli passare per le fermate più critiche.

«Evito il più possibile di lasciare mia figlia a girare in stazione da sola, soprattutto di sera, mi assicuro sempre che sia accompagnata e al sicuro», dichiara un genitore.

In base alle testimonianze raccolte, emerge che nel pomeriggio i giovani si sentono più sicuri essendoci più studenti a prendere l’autobus, cosa che non succede nelle ore serali, quando sono maggiormente spaventati.

Dopo le 18, infatti, la situazione peggiora: «Si riuniscono gruppi di uomini che si ritrovano a bere alcolici con la musica ad alto volume. Chi passa per di lì si trova a incontrare persone ubriache, spesso affrontando comportamenti non adeguati, creando un’atmosfera di disagio - sottolineano diversi ragazzi -. Anche la polizia, che gira sempre per fare i controlli, sembra quasi non fare più alcun effetto su di loro».