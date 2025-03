Ravenna, iscrizioni nidi d’infanzia aperte fino al 15 aprile

Nel territorio di Ravenna, partire da oggi, giovedì 27 marzo e fino a martedì 15 aprile prossimo, sono aperte le iscrizioni ai nidi d’infanzia comunali, convenzionati e allo spazio bambini per l’anno scolastico 2025/2026. Le iscrizioni riguardano i bambini nati negli anni 2023, 2024 e 2025 (nati fino al 13 aprile 2025 compreso). Per i bambini che nasceranno successivamente, sono indicate nel bando ulteriori scadenze per le iscrizioni alla voce “Ulteriori disposizioni specifiche relative alla graduatoria dei lattanti”.

La domanda deve essere compilata direttamente sul sito https://www.comune.ra.it/aree-tematiche/giovani-scuola-e-universita/scuola/ nella sezione “servizi on line”. Il genitore deve accedere con la propria identità digitale e risulterà automaticamente quale genitore dichiarante della domanda di iscrizione e intestatario delle fatture. I requisiti dichiarati devono essere posseduti alla data del 26 marzo 2025, giorno antecedente la data di apertura del bando.

Nel bando di iscrizione sono specificati i criteri e le procedure per la formulazione delle graduatorie, oltre al costo del servizio e alla determinazione e decorrenza della retta che è calcolata in modo individualizzato e proporzionale in base alla situazione economica familiare (Isee per prestazioni agevolate rivolte a minorenni).