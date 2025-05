Ravenna, irrigazioni in crisi lungo il Ronco. Colpa della chiusa e di un tronco

Il caldo è in arrivo e i campi hanno bisogno di essere irrigati, ma su un’ampia superficie compresa tra Santo Stefano e Madonna dell’Albero c’è un serio problema. Il canale irriguo di riferimento della zona non riesce ad attingere l’indispensabile acqua dal fiume Ronco e di conseguenza le terre rimangono a secco. A denunciare il fatto è l’agronomo Roberto Scozzoli. La notizia è emersa a margine della conferenza stampa di presentazione della lista civica Ravenna al centro (ne parliamo a pagina 10), per la quale Scozzoli è candidato. Gli agricoltori sono in allarme perché le coltivazioni hanno bisogno di un apporto sicuro di acqua per sconfiggere la sete. «Il problema - spiega Scozzoli - interessa una superficie di circa 3mila ettari, compresi tra la via Cella e via Ravegnana. L’acqua è fondamentale già in questo periodo e alcuni agricoltori hanno rinunciato alla semina dello spinacio perché non avevano garanzie della disponibilità di irrigazione. Chi, invece, ha seminato piselli e fagiolini rischia di avere gravi perdite. Siamo di fronte a un problema che si trascina da alcuni anni e gli effetti dell’alluvione hanno aggravato la situazione. Gli agricoltori non possono permettersi ulteriori perdite dopo quello che hanno passato».

