Dichiarato irreperibile dopo lo sfratto e la permanenza in un b&b, un cittadino marocchino di 69 anni si è visto negare dall’Inps l’assegno sociale. In Italia da oltre 25 anni, ha dimostrato in tribunale la sua presenza continuativa nel territorio nazionale, ottenendo dal giudice il riconoscimento del diritto alla prestazione e il pagamento degli arretrati con interessi. Il caso si è concluso con una sentenza favorevole al ricorrente emessa dal Tribunale del Lavoro di Ravenna.