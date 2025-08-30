Ravenna. Irregolari, hashish e due patenti ritirate per guida in stato d’ebbrezza: i controlli della polizia in zona stazione e Speyer

Ieri sera la Polizia di Stato di Ravenna ha condotto un servizio di Alto Impatto nella zona della stazione ferroviaria e dei giardini Speyer, esteso ai locali limitrofi. L’operazione, programmata durante il Comitato Provinciale per l’Ordine e la Sicurezza Pubblica, ha visto la collaborazione di Polizia Locale, Polizia Provinciale, Guardia di Finanza e Carabinieri.

Durante i controlli sono state identificate numerose persone, alcune delle quali sono risultate irregolari sul territorio nazionale. Un cittadino di nazionalità marocchina è stato sanzionato amministrativamente per detenzione di hashish per uso personale.

La perlustrazione dell’area, effettuata con il supporto dell’unità cinofila della Guardia di Finanza, ha portato al rinvenimento di 24 grammi di hashish nelle immediate vicinanze dei giardini Speyer. La sostanza stupefacente è stata sequestrata e messa a disposizione dell’autorità giudiziaria.

Nel corso della stessa operazione, la Polizia Stradale ha proceduto al ritiro di due patenti per guida in stato di ebbrezza, dopo aver accertato il superamento dei limiti di tasso alcolemico previsti dalla legge. I conducenti sono stati conseguentemente denunciati all’autorità competente.