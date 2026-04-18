Ravenna, irregolare e con precedenti. Fermato e dichiarato idoneo in ospedale: va al Cpr

Intervento della Polizia di Stato nel tardo pomeriggio di ieri nei pressi della chiesa di San Rocco, in centro a Ravenna, dopo la segnalazione di una presunta rissa. Una volta arrivati sul posto, gli agenti dell’Ufficio Prevenzione Generale hanno accertato che si trattava in realtà di un’accesa lite tra due persone, senza particolari conseguenze.

Durante i controlli, uno dei soggetti coinvolti – un cittadino tunisino di 31 anni, con numerosi precedenti per reati contro il patrimonio e la persona – è risultato irregolare sul territorio nazionale. Secondo quanto emerso dagli accertamenti, l’uomo non aveva ottemperato a un precedente ordine di allontanamento emesso dal questore di Ravenna.

Per questo motivo è stato accompagnato negli uffici della Questura per gli adempimenti di rito e successivamente affidato all’Ufficio Immigrazione. Come previsto dalla normativa, il 31enne è stato poi trasferito in ospedale per gli accertamenti sanitari necessari, al termine dei quali è stato dichiarato idoneo al trattenimento in un Centro di permanenza per il rimpatrio. Nella mattinata di oggi il cittadino straniero è stato quindi accompagnato al Cpr di Torino.