Ravenna, invia video hot alla moglie dell’amante, donna a processo per revenge porn

Voleva dargli l’ultimatum: “o io o lei”. Lo ha fatto giocandosi la carta più spietata: un video realizzato in un momento di intimità, destinato a rimanere privato e invece inviato alla “rivale” in amore che nulla sapeva di quella relazione clandestina intrattenuta da tempo dal compagno. Un caso di revenge porn insolito quello approdato ieri davanti al giudice per l’udienza preliminare Corrado Schiaretti e al sostituto procuratore Angela Scorza. Perché contrariamente a quanto spesso accade, questa volta è una donna a ricoprire il ruolo di imputata. Una sudamericana di 45 anni di cui si erano perse le tracce dopo la denuncia sporta dall’uomo, ravennate, che fino a poco tempo prima frequentava all’insaputa della compagna “ufficiale” dell’amante. Nel frattempo è stata rintracciata, così il procedimento è stato ora incardinato davanti al gup e la vede accusata in base all’articolo 612 ter del codice penale, che punisce la “diffusione illecita di immagini o video sessualmente espliciti”, e in questo caso specifico, contenuti destinati a rimanere privati, senza il consenso di chi era stato ripreso.

