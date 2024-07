Ravenna, investito dopo il sorpasso, parla il testimone: “Ho inseguito l’auto quando ho visto che fuggiva”

RAVENNA - Forse un ripensamento, oppure più semplicemente la consapevolezza che l’auto che lo aveva inseguito per qualche centinaio di metri era riuscita ad annotare la targa della sua vettura, in fuga dopo avere investito il tassista con il quale aveva avuto un alterco. Ecco che cosa è accaduto nel tardo pomeriggio di lunedì, dopo la scena che ha sconvolto i testimoni presenti davanti all’autoscuola di via Cesarea: l’investitore, un 45enne residente a Ravenna, compagno di un’amministratrice locale di un Comune della provincia, ha contattato la scuola guida.

Nei primi attimi della sua fuga lo aveva tallonato da un istruttore, al volante di un veicolo con le insegne della scuola. Sono stati poi i colleghi in ufficio, ricevendo la telefonata, a passare la chiamata agli agenti della polizia locale, che hanno poi convinto il fuggitivo a tornare in dietro. Inevitabile la denuncia, finita ora sui tavoli della Procura per valutare l’ipotesi di reato che potrebbe ora configurarsi come lesioni personali, sempre che la ricostruzione della dinamica non porti ad accuse più gravi. Il tassista, un 27enne di origini tunisine, non ha riportato ferite serie, uscendone con 15 giorni di prognosi.

«E’ accaduto tutto a cinque metri dall’autoscuola». Preziosa la testimonianza dell’istruttore di guida, al pari delle registrazioni dei video dei sistemi di sicurezza presenti in zona, che hanno immortalato le fasi salienti della discussione. A innescare la miccia pare sia stato un sorpasso azzardato effettuato dal 27enne, seguito da una reazione plateale del 45enne. Il primo avrebbe allora fermato il taxi scendendo dal veicolo. E a quel punto il secondo lo ha investito. «Quando ho visto che il ragazzo cadeva dal cofano e l’auto si allontanava senza prestare soccorso mi sono messo a inseguirla», riferisce l’insegnante di guida. «Una volta che sono riuscito ad annotare la targa sono tornato indietro e abbiamo chiamato la polizia. Nel frattempo in ufficio abbiamo ricevuto la telefonata che abbiamo passato agli agenti. Sarà passata un’ora circa prima che il conducente si ripresentasse».