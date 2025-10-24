Ravenna, investita in bici mentre attraversa sulle strisce: una donna in gravi condizioni

Un grave incidente stradale questa mattina verso le 10 in viale Saragat a Ravenna. Per cause in via di accertamento da parte della Polizia Locale un’auto Land Rover guidata da un uomo ha investito sulle strisce una donna classe 1958 che attraversava la strada in bicicletta. Dai primi riscontri l’autista probabilmente era abbagliato dal sole e non è riuscito ad evitare l’impatto. La donna è rovinata sull’asfalto e le sue condizioni sono apparse subito piuttosto gravi, con traumi alla testa e ad una gamba. La 67enne è stata trasportata in elimedica all’ospedale Bufalini di Cesena con codice di massima gravità.