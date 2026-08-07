Ravenna, intervento urgente sulla rete idrica a Classe per un grosso guasto: 300 utenze a lungo senz’acqua

Hera comunica che è in corso un intervento di riparazione indifferibile sulla condotta idrica principale che alimenta la frazione di Classe. I tecnici si sono messi al lavoro in via Romea Sud, all’angolo con via Pescara, a causa di una rottura consistente e potenzialmente pericolosa per la circolazione del traffico pesante. Il guasto riguarda una tubazione importante posizionata in prossimità di un nodo di chiusura.

L’intervento è stato poi è terminato alle 15.50. I lavori di riparazione sulla rete idrica sono stati completati e l’erogazione dell’acqua è in fase di ripristino su tutto il territorio interessato. Si ricorda che alla ripresa del servizio il cliente è pregato di lasciare scorrere l’acqua per qualche minuto prima di utilizzarla.

Per eseguire le operazioni di ripristino in sicurezza, è stato necessario sospendere la fornitura idrica a gran parte della frazione, con un impatto stimato su almeno 300 utenze.