Ravenna. Intervento urgente sul Canale Candiano: stasera chiude il ponte mobile

Ravenna
  • 13 luglio 2026
Ravenna. Intervento urgente sul Canale Candiano: stasera chiude il ponte mobile

Traffico bloccato sul Canale Candiano per la serata di oggi, lunedì 13 luglio 2026. Il ponte mobile cittadino rimarrà infatti chiuso alla circolazione stradale dalle ore 19:00 fino alla mezzanotte per consentire lo svolgimento di un intervento urgente di manutenzione straordinaria.

Il provvedimento si è reso necessario in seguito ad alcune anomalie emerse questa mattina durante le periodiche prove di funzionamento e di controllo della struttura. Per garantire la massima efficurezza e la totale sicurezza degli automobilisti, i tecnici dovranno intervenire immediatamente sul posto durante la fascia serale. Gli automobilisti e i residenti sono invitati a modificare i propri percorsi e a utilizzare le vie alternative per l’intera durata dei lavori.

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