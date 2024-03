Ravenna. Interdittiva antimafia blocca il cantiere del palazzetto dello sport

RAVENNA. Torna l’interdittiva antimafia per il Consorzio Research che gestisce in Italia diversi cantieri, tra cui a Ravenna quello per la “Città delle arti e dello sport”. Il Consiglio di Stato ha infatti accolto il ricorso presentato dal ministero dell’Interno e, in riforma della sentenza del Tar della Campania, sede di Salerno, ha appunto ripristinato l’interdittiva antimafia della Prefettura di Salerno. Il Comune di Ravenna ha dunque provveduto a ordinare all’impresa la sospensione dei lavori del cantiere e di metterlo in sicurezza in attesa delle determinazioni che verranno successivamente assunte.