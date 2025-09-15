Ravenna, insulti agli alunni: indagato un bidello delle elementari

Avrebbe strattonato alcuni bambini e insultato pesantemente un alunno, arrivando a definirlo “coglione”. In un’altra occasione li avrebbe redarguiti con toni duri, minacciando di doverli trattare come “bestie” e chiamandoli “animali”. Sono queste le contestazioni rivolte a un collaboratore scolastico di una scuola primaria del Ravennate, per le quali la Procura ha aperto un fascicolo per abuso di mezzi di correzione e disciplina.

L’indagine nei confronti del bidello, 40enne di origine pugliese, è coordinata dal pubblico ministero Francesco Coco, ed è condotta dai carabinieri.

L’articolo completo sul Corriere Romagna in edicola e in edicola digitale