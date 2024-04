RAVENNA. Sono cominciate questa mattina le operazioni di abbattimento delle Torri Hamon, le gru portate nella giornata di venerdì nelle vicinanze dei due manufatti nell’area ex Sarom sono entrate quindi in azione. Si presume - in assenza di qualunque comunicazione ufficiale da parte di Eni - che già nelle prossime ore potrebbero essere rase al suolo.