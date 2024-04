Ravenna, iniziata a sorpresa la demolizione della seconda torre Hamon

Cominciate a sorpresa le operazioni di demolizione anche della seconda torre Hamon. La stessa gru che ha di fatto distrutto il primo manufatto da questa mattina ha cominciato a intaccare la struttura dell’ultima rimasta. Si conclude così definitivamente la vicenda nonostante proprio ieri in consiglio comunale fosse stato chiesto al Comune di intervenire per salvare almeno una delle due torri. Le operazioni sulla seconda Hamon e la tempistica veloce di demolizione sono però destinate ad aumentare le polemiche in città