Ravenna, infortunio sul lavoro: operaio cade al cantiere e batte la testa

Infortunio sul lavoro questa mattina in un cantiere edile in via Rotta all’altezza del civico 85. Un operaio di 55 anni è stato trovato a terra dai colleghi, che hanno immediatamente chiamato il 118. Stava lavorando su un cavalletto posizionato nel davanzale di una finestra sulla quale erano in corso delle modifiche. Da qui la più probabile delle ipotesi, vale a dire una caduta dovuta a una causa ancora da accertare. Fortunatamente il cavalletto era a un’altezza tutto sommato modesta, di circa un metro e mezzo.

Giunti sul posto, gli operatori di Romagna Soccorso, intervenuti con ambulanza e auto medicalizzata, hanno riscontrato un trauma cranico, segno che nella caduta il lavoratore deve avere battuto la testa. Era però vigile all’arrivo dei sanitari e non ha mai perso conoscenza. Considerata la dinamica dell’infortunio, i medici hanno optato per il ricovero all’ospedale Bufalini di Cesena per approfondimenti sanitari che prevedono anche una visita neurologica. Sul posto anche le Volanti della polizia di Stato