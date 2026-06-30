Ravenna, infortunio sul lavoro alle Bassette: operaio 30enne al Bufalini

Ancora un infortunio sul lavoro a Ravenna. Ieri mattina, quando erano da poco passate le 9, un operaio di origini marocchine di 30 anni è caduto a terra mentre si trovava sul cassone di un mezzo pesante, in un’azienda della zona artigianale delle Bassette.

Secondo una prima ricostruzione, al momento della caduta l’uomo si trovava a circa 2-3 metri di altezza. Per cause al momento al vaglio degli inquirenti ha perso l’equilibrio ed è caduto sul piazzale.

Sul posto è arrivato subito il personale del 118. L’operaio sarebbe sempre rimasto vigile, ma avrebbe subito diversi traumi. I medici hanno deciso di attivare l’elicottero per un trasporto più rapido e sicuro: il 30enne è stato imbarcato con codice di media gravità e trasportato al pronto soccorso dell’ospedale Bufalini di Cesena.

Intervenuti anche gli agenti della Polizia di Stato, con una pattuglia delle volanti e gli operatori della polizia scientifica per i rilievi. Sul posto anche i tecnici della Medicina del Lavoro, chiamati a ricostruire la dinamica e a verificare se siano state rispettate tutte le procedure di sicurezza sul luogo di lavoro.