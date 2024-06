Ravenna: infortunio sul lavoro al porto, operaio gravemente ferito

Grave infortunio sul lavoro lunedì notte al porto di Ravenna, con un operaio di un’azienda edile ferito mentre svolgeva le sue mansioni. Lo denunciano i sindacati in una nota: “Cgil, Cisl e Uil – assieme alle categorie edili di Feneal Uil, Filca Cisl, Fillea Cgil – esprimono grande preoccupazione per l’infortunio sul lavoro avvenuto nella notte tra lunedì 3 e martedì 4 giugno all’interno dell’hub portuale di Ravenna all’altezza del terminal Nord. Dai primi riscontri è stato verificato che è rimasto gravemente ferito un lavoratore di un’azienda edile, che è impegnata nei lavori in appalto, all’interno del porto di Ravenna. In attesa che le indagini possano fare luce in tempi rapidi su quanto accaduto, i sindacati manifestano piena vicinanza al lavoratore vittima dell’infortunio e rimarcano, ancora una volta, la massima attenzione verso le condizioni di salute e sicurezza di tutte le lavoratrici e i lavoratori.