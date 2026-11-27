Dopo l’infortunio sul lavoro alla Marcegaglia a Ravenna il sindacato Usb lavoro privato ha indetto 8 ore di sciopero su tutti i turni per lunedì 30 novembre. “Questa mattina nello stabilimento di Marcegaglia Ravenna - si legge in una nota - si è verificato un gravissimo infortunio, l’ennesimo. Il lavoratore è stato soccorso e portato d’urgenza in elisoccorso all’ospedale di Cesena con problemi ad una gamba di estrema gravità. Vogliamo esprimere la nostra vicinanza al lavoratore e chiediamo che venga al più presto chiarita la dinamica dell’infortunio, ma anche manifestare la nostra rabbia perché è da anni che denunciamo una situazione di rischio per la salute e sicurezza dei lavoratori dello stabilimento di Marcegaglia Ravenna, quasi del tutto inascoltati dalla Direzione, che si ostina ad addossare le responsabilità agli operatori, che subiscono quotidianamente pressioni da zelanti capi turno, sempre pronti ad aumentare ritmi e carichi di lavoro o attivare decine e decine di provvedimenti disciplinari, invece di fare investimenti seri per mettere in sicurezza lo stabilimento”.

Sotto accusa il reparto Centro Servizi, “dove spesso si riscontrano cedimenti di carroponti, cadute di grosse pinze meccaniche e coils e dove qualche anno fa ha perso la vita un lavoratore di un’azienda in appalto. A questo aggiungiamo la situazione di degrado dello stabilimento, con interi reparti pieni di escrementi di animali con cui i lavoratori entrano quotidianamente in contatto. Nei vari incontri con la Direzione di Marcegaglia abbiamo sempre denunciato questa situazione, al centro servizi come in altri reparti, ma abbiamo sempre trovato davanti un muro di gomma. Chiediamo tutela della salute e sicurezza, ci rispondono con contestazioni disciplinari e slides per dimostrarci che va tutto bene. Tutto questo è inaccettabile e va contrastato con forza”.