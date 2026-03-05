Ravenna, infettivologa indagata per i certificati “anti Cpr” si ferisce e chiama il 118: “Fatelo sapere ai media”

La pressione del momento e la consapevolezza di essere al centro di un’inchiesta di rilevanza nazionale. Uno degli 8 infettivologi indagati a Ravenna per i certificati ritenuti falsi per boicottare il sistema dei Centri di Permanenza per il rimpatrio degli stranieri irregolari non ha retto e ha compiuto un atto di autolesionismo. Quando i carabinieri di Ravenna sono intervenuti in suo soccorso, avrebbe palesato l’intenzione di voler dare un risalto mediatico all’episodio: «Dovete far sapere ai media che ho fatto questo gesto perché mi hanno indagato». Circostanza che - tra le possibili letture - fa pensare più a una plateale reazione di protesta per la pubblicazione di parte degli atti dell’indagine (già depositata e a conoscenza degli stessi indagati) che un gesto estremo che avrebbe potuto avere esiti drammatici. E’ stato la stessa dottoressa a chiamare i soccorsi: dalla propria abitazione ha composto il 118 spiegando l’accaduto e, come da protocollo, la centrale operativa ha chiesto l’intervento di supporto dei carabinieri. Era accaduto anche all’indomani della perquisizione in reparto, avvenuta l’11 e il 12 febbraio: in quella circostanza aveva chiamato un collega palesando intenzioni autolesionistiche, facendo scattare l’allarme.

Ieri pomeriggio invece, i legali degli otto medici (gli avvocati Carlo Alberto Baruzzi, Francesca Cancellaro, Sonia Lama, Marco Martines, Maria Elena Monaco e Maria Virgilio) hanno criticato con una nota congiunta la pubblicazione di parte degli atti dell’indagine.

I legali parlano di «pubblicazione vietata dalla legge di singoli messaggi chat attribuiti ai nostri assistiti estrapolati dal contesto», arrivando a sostenere che «quegli atti» siano stati «trafugati». Nel mirino anche il commento del ministro dell’Interno Matteo Piantedosi alla trasmissione di Rai Tre “Far West”, e la «spettacolarizzazione di una vicenda giudiziaria», con possibili violazioni dell’articolo 6 della Convenzione dei Diritti dell’Uomo e un «evidente pregiudizio dell’autonomia e della deontologia del medico».