Portato al pronto soccorso in condizioni di alterazione psicofisica, ha aggredito le infermiere di turno. È la cronaca dell’ennesimo episodio che la notte scorsa ha visto nuovamente vittime alcune dipendenti dell’Azienda sanitaria. Per un 24enne italiano è scattata la denuncia in stato di libertà, mentre le infermiere aggredite hanno riportato lesioni tutto sommato lievi.

L’episodio è avvenuto nella tarda serata di domenica e ha richiesto l’intervento dei carabinieri. Il paziente, anziché calmarsi alla vista dei militari, ha rivolto la propria aggressività anche nei loro confronti, tentando di colpirli con calci e pugni. È stato immobilizzato e riportato alla calma, evitando che la situazione potesse degenerare ulteriormente.

Al termine degli accertamenti, il giovane è stato denunciato a piede libero per interruzione di pubblico servizio, oltraggio e lesioni a personale esercente una professione sanitaria. Non era la prima volta che accadeva. A suo carico risulta una lunga serie di precedenti di polizia, legati anche a presunti episodi di violenza contro le persone.

Il fatto riporta al centro il tema della sicurezza di chi lavora in corsia, soprattutto in un reparto delicato come il Pronto soccorso, dove medici, infermieri e operatori si trovano spesso a gestire pazienti in stato di agitazione o alterazione, esponendosi al rischio di aggressioni.

Un problema già denunciato nei mesi scorsi dai sindacati. Lo scorso agosto, la Cisl Fp Romagna aveva segnalato un aumento dell’8% delle aggressioni in ambito sanitario, con 539 episodi registrati nel 2025 in tutta la Romagna. Tra questi, anche un’aggressione al Pronto soccorso ravennate, dove un paziente aveva colpito un operatore con due pugni, preso a calci un collega e sputato verso una dottoressa. Il sindacato aveva chiesto maggiori investimenti nella prevenzione, organici adeguati, formazione, presidi di sicurezza e supporto psicologico e legale per le vittime, sollecitando l’apertura di un tavolo permanente sulla sicurezza.