Ravenna, indossa quattro giubbotti con l’etichetta appena rubati: il ladro scoperto all’Esp

Ruba quattro giubbotti e li indossa. Dabato pomeriggio, due pattuglie dei Carabinieri di Ravenna hanno ricevuto una segnalazione per furto in atto presso il centro commerciale Esp. Giunti immediatamente sul posto i militari prendevano contatti con la vigilanza del centro commerciale, riuscendo ad individuare il sospettato di essere l’autore di furti da alcuni negozi della galleria. I Carabinieri sottoponevano l’uomo a perquisizione, appurando che aveva indossato quattro giubbotti ancora muniti di etichetta del negozio e privi del dispositivo antitaccheggio, i cui resti venivano successivamente ritrovati all’interno dei camerini.

Ulteriore merce rubata in un altro negozio di abbigliamento veniva inoltre rinvenuta in uno zaino. Tutta la refurtiva veniva restituita ai responsabili dei negozi interessati.

L’uomo, di origini straniere, veniva condotto in caserma per le operazioni di identificazione, da cui emergeva che lo stesso all’atto del controllo aveva fornito false generalità. Veniva dichiarato in stato di arresto ed al termine delle formalità di rito trattenuto presso le camere di sicurezza in attesa del rito per direttissima, all’esito del quale veniva sottoposto alla misura del divieto di dimora nella Provincia di Ravenna.