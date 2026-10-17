Ravenna, incursione di vandali all’Itis, interrotta l’occupazione. Gli studenti allertano la polizia. L’assalto ripreso in una live su Tik Tok

Notte di tensione all’Itis di Ravenna, dove gli studenti hanno interrotto l’occupazione in corso in seguito all’ingresso di persone estranee alla scuola che hanno provocato vandalismi. Secondo il racconto di uno studente, verso le 23 un gruppo di ragazzi - molti dei quali incappucciati. si è radunato davanti agli ingressi e alcuni di loro sono riusciti a entrare. Un assalto che sarebbe stato anche ripreso in parte durante una live su Tik Tok. Non riuscendo a gestire la situazione, gli organizzatori dell’occupazione hanno chiamato le forze dell’ordine e sgomberato l’istituto. Durante la notte sono stati rotti alcuni vetri ed è stata incendiata della spazzatura accumulata su un albero. «Questa non è occupazione, è vandalismo fine a se stesso», dicono gli studenti, che stanno raccogliendo materiale da consegnare al preside per un’eventuale denuncia.