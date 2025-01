Ravenna, incontro fra tecnopoli e nuove intese

RAVENNA. Promuovere il confronto fra i laboratori dei tre Tecnopoli in prospettiva di future collaborazioni. Con questo obiettivo questa mattina, nella sede Craem del Centro ricerche di Marina di Ravenna, il Tecnopolo di Ravenna ospita i “cugini” di Piacenza, Leap e Musp e una loro delegazione di ricercatori per approfondire la conoscenza dei laboratori Fip-we@unibo ed Enercube.

Come spiega la Fondazione Flaminia, è anche l’occasione per consegnare alla studentessa del corso di laurea dell’Univerdità di Bologna in Scienze e tecnologie per l’ambiente e il territorio, Paule Mikaelle Happy, una borsa di studio dall’azienda piacentina Microbiogas Italia. Premio assegnato per la particolare attenzione prestata alla tecnologia messa a punto dall’azienda. Presenti all’incontro il direttore di Fondazione Flaminia Antonio Penso e i direttori dei laboratori Fip_we@unibo Andrea Contin ed Enercube Francesca Soavi.