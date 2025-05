Ravenna, incontro con Barbero e presidio sull’Ortazzo GALLERY

RAVENNA. Ieri sera incontro al Palacosta con lo storico Alessandro Barbero organizzato dal Parco del Delta del Po Emilia-Romagna sul tema del valore culturale e ambientale. Ravenna in Comune, Rifondazione Comunista, Potere al Popolo, Partito Comunista Italiano, il Collettivo La Comune e Italia Nostra hanno organizzato un presidio di protesta sull’area dell’Ortazzo: «La bellezza da sola non basta – si legge nel comunicato – se non è accompagnata da una reale tutela. L’Ortazzo è il simbolo di un’occasione mancata». Secondo gli organizzatori «È sfumata la possibilità di ottenere una Riserva Naturale dello Stato, nonostante il parere favorevole di Ispra e le richieste di molte associazioni», sottolineano i promotori.