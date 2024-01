Ravenna, incidenti stradali in calo: “ma sono ancora troppi”

“Sono ancora troppi gli incidenti stradali – ha dichiarato il Prefetto di Ravenna Castrese De Rosa a margine dell’Osservatorio Provinciale sulla Sicurezza Stradale – ma gli ultimi dati in nostro possesso ci confortano, come anche quelli relativi ai pedoni investiti che fanno ben sperare per il futuro”.

Sono stati 3 i pedoni morti nell’intera Romagna nel 2023, rispetto ai 37 nella Regione, uno nel ravennate.

“Un dato positivo – ha continuato il Prefetto – se pensiamo ai 440 pedoni deceduti in Italia secondo l’ASAPS, l’Associazione Sostenitori Amici della Polizia Stradale. Ci sono senza dubbio i meriti di tutte le Forze di Polizia ed in particolare della Polizia Stradale e Polizia Locale, grazie ai corsi di educazione stradale nelle scuole e all’attività di vigilanza e controllo che abbiamo deciso di incrementare, soprattutto in alcuni punti strategici individuati nell’ambito del Comitato Provinciale per l’Ordine e la Sicurezza Pubblica”.

Tra i motivi ci sono i passaggi pedonali protetti da isole di sicurezza centrali ben illuminati di notte, affiancati anche dal segnale verticale con il cartello blu e sagoma del pedone su sfondo bianco. Un altro dato positivo è la diminuzione del numero delle vittime tra i ciclisti in un territorio dove tutti vanno in bicicletta: 5 quelli deceduti nella provincia di Ravenna, quasi dimezzato rispetto agli 8 del 2022. Se pensiamo che sono stati 197 i ciclisti morti in Italia nel 2023 e 29 in Emilia Romagna il dato ravennate indica che siamo sulla strada giusta. “Il tema della sicurezza stradale - ha continuato il Prefetto di Ravenna - resta in generale da non sottovalutare e da monitorare con la massima attenzione. Lo stiamo facendo e continueremo a farlo grazie all'attività preziosa che sta svolgendo l'Osservatorio sulla Sicurezza Stradale in Prefettura”.

Dal focus è emersa una significativa flessione sia nel numero complessivo di incidenti, sia di quelli con feriti e deceduti che nel 2023 sono stati 28, rispetto ai 41 del 2019 (anno pre-Covid) ed ai 35 del 2022, mentre gli incidenti con feriti nel 2023 sono stati 2018, rispetto ai 2186 del 2019, in linea nel 2022.