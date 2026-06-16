Ravenna, incidente: una brusca frenata con la moto lo sbalza sotto il rimorchio di un trattore

Un pauroso incidente per fortuna senza gravi conseguenze nella prima serata di ieri, verso le 19.30 sulla Reale, sul ponte del fiume Lamone tra Glorie e Mezzano. Un giovane alla guida di una moto è stato costretto a una brusca frenata per evitare l’impatto con un altro veicolo proveniente da Villanova. Nella frenata, la moto ha perso aderenza con l’asfalto, con il motociclista finito sotto il rimorchio di un trattore che proveniva dalla parte opposta. Fortuna ha voluto che il giovane non si sia scontrato con sporgenze metalliche del rimorchio. Sono stati subito attivati i soccorsi del 118 con ambulanza ed elicottero che ha trasportato il giovane in condizioni di media gravità all’ospedale Bufalini di Cesena. Sul posto la Polizia Locale per i rilievi e la viabilità.