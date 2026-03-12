Ravenna, incidente: un autoarticolato in sorpasso fa ribaltare un camion cisterna e poi si dà alla fuga

  • 12 marzo 2026
Foto Massimo Fiorentini

Incidente alle 6.40 di questa mattina e traffico molto rallentato a Ravenna, a causa di un’autocisterna uscita di strada in via Romea nord al km 15.400, oltre il ponte del fiume Reno. Per cause in via di accertamento da parte della Polizia Municipale e dei Carabinieri di Ravenna, una autocisterna con liquidi (per fortuna non pericolosi) si è ribaltata lungo la banchina ai bordi della strada dopo essere stata sorpassata da un autoarticolato che lo ha costretto a deviare per poi darsi alla fuga. Per fortuna ferite lievi per il conducente del mezzo ribaltato: è stata attivata l’elimedica, ma il suo intervento non è stato necessario. Grossi disagi al traffico.

