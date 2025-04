Ravenna, incidente: travolto da un furgone mentre è in bici, cade e sbatte la testa 30enne all’ospedale

Incidente questa mattina a Ravenna sulla Romea Nord poco prima delle 7. Nei pressi della rotonda delle Bassette, un furgone ha investito una bici con in sella un giovane uomo straniero di circa 30 anni. L’uomo sulla bici si è immesso sulla Romea Nord da una strada laterale facendo un breve tratto contromano in direzione Nord per poi attraversare la strada e venire centrato dal furgone. Il 30enne ha prima sbattuto la testa contro il parabrezza del furgone per poi cadere a terra sbattendo nuovamente la testa. Immediati i soccorsi del 118 e il trasporto in ambulanza all’ospedale Bufalini di Cesena.