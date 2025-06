Ravenna, incidente: travolto da un’auto sulle strisce, gravissimo 81enne

Incidente questa mattina a Ravenna in viale Alberti, una zona spesso teatro di incidenti gravi. Un uomo di 81 anni è stato investito nelle vicinanze delle strisce pedonali, quando è stato travolto da un’auto condotta da un altro anziano ultraottantenne. Il sinistro si è verificato all’incrocio con via Borromini, con l’immediato intervento dei sanitari del 118 e della Polizia Locale di Ravenna. L’uomo investito è stato poi trasportato in elimedica in gravissime condizioni all’ospedale Bufalini di Cesena.