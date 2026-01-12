Ravenna, incidente: travolto da un’auto in via Faentina, anziano in gravi condizioni

Travolto da un’auto mentre attraversa la strada. È in gravi condizioni un ultrasettantenne investito questa mattina verso la 7 in via Faentina a Ravenna, nei pressi dell’ingresso con via Romolo Conti. Per cause in via di accertamento da parte della Polizia Municipale, l’anziano è stato centrato da una Lancia Y guidata da un uomo che procedeva in direzione Fornace Zarattini. L’impatto è stato molto violento, con i sanitari del 118 (intervenuti con ambulanza e auto medicalizzata) che per oltre mezz’ora si sono prodigati per stabilizzare il ferito, poi trasportato in gravi condizioni all’ospedale Bufalini di Cesena. Molto pesanti le ripercussioni sul traffico, visto l’orario dell’incidente.