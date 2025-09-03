Ravenna, incidente: travolti sulla moto all’incrocio, due giovani all’ospedale

Un pauroso incidente stradale verso le 8 di questa mattina a San Pietro in Trento di Ravenna, con due giovani in sella ad una moto trasportati in elicottero all’ospedale Bufalini di Cesena. Un ragazzo di 26 anni era alla guida di una moto Yamaha e alle sue spalle era seduta una ragazza 22enne: la moto procedeva in via Rampina e all’altezza dell’incrocio con via Sullo (poi via Minarda) si è scontrata con una Lancia Y guidata da una donna. La moto ha impattato sulla fiancata destra dell’auto e i due giovani sono finiti a terra, soccorsi dai sanitari del 118 e quindi trasportati in elimedica a Cesena in condizioni di media gravità. Fortunatamente non sono in pericolo di vita.