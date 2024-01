Ravenna, incidente: travolta da un’auto mentre va in bici a scuola, la ragazzina di 12 anni non è in pericolo di vita - Gallery

Investita da un’auto mentre va a scuola in bicicletta: grave una ragazzina di 12 anni. E’ successo questa mattina poco dopo le 7.30 in viale Po, quando la giovanissima in bici ha attraversato il ed è stata investita dalla Fiat 500 guidata da una signora 60enne. La giovanissima attraversava la strada per raggiungere la scuola Ricci Muratori, ma fuori dalla strisce pedonali. L’urto è stato rilevante e sul posto si sono subito recati i soccorsi del 118 con ambulanza e auto medica. Viste le condizioni della ragazzina, è stata attivata anche l’elimedica dall’ospedale Santa Maria delle Croci per il trasporto all’ospedale Bufalini di Cesena con codice di massima gravità. Sul posto anche la Polizia locale di Ravenna per i rilievi del caso, che ha anche gestito l’intenso traffico dell’orario di punta. Sul posto si è immediatamente portata la madre della piccola, disperata e amorevolmente assistita da una insegnante, che si è presa cura anche dei fratellini della ragazzina. La 12enne per fortuna non è in pericolo di vita: lamenta una frattura al bacino e una al femore e la prognosi è stata fissata in 45 giorni.