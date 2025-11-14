Ravenna, incidente: tragico frontale tra due camion, un morto e un ferito gravissimo

Un camionista di 60 anni morto sul colpo e uno di 43 anni gravemente ferito. È il bilancio di uno scontro frontale tra due camion avvenuto attorno alle 11.30 su una carraia di una cava di Fosso Ghiaia, alle porte di Ravenna. Un tragico incidente frontale nella tarda mattinata di oggi tra due camion a ridosso di una cava a Fosso Ghiaia.

Un terribile impatto tra due mezzi pesanti in una via laterale (via Masullo) è purtroppo costato la vita a un autista 60enne, morto all’interno della sua cabina in seguito allo scontro. Gravissimo l’autista 43enne dell’altro mezzo pesante coinvolto. Sul posto i Carabinieri di Milano Marittima, l’ambulanza e l’auto medicalizzata del 118 e i Vigili del Fuoco di Cervia, supportati dall’autogru proveniente dalla sede centrale del Comando di Forlì-Cesena. I due mezzi pesanti erano adibiti al trasporto del materiale della cava e l’impatto è stato terribile. Un autista ha perso la vita e l’altro è stato trasportato in codice di massima gravità all’ospedale Bufalini di Cesena.