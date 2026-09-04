Ravenna, incidente: tamponamento sulla statale 16, tre feriti e traffico in tilt - Gallery

Tamponamento sulla corsia nord della statale 16 e traffico in tilt a Ravenna. È di tre feriti il bilancio di un tamponamento sulla statale 16 Adriatica al km 155+200, poco prima dell’incrocio con la via Dismano. Per cause in via di accertamento, verso le 11.45, in avvicinamento al semaforo, un camion ha tamponato violentemente un furgone bianco che a sua volta ha colpito un furgone Volkswagen nero con targa olandese. I tre feriti più gravi all’interno del furgone bianco, che ha subito un doppio urto. Uno di loro, un uomo di 52 anni, è stato portato in elicottero in condizioni di media gravità all’ospedale Bufalini di Cesena, mentre gli altri due feriti (un 24enne e un 54enne) sono stati trasportati a Ravenna in ambulanza. Pesantissime le ripercussioni sul traffico, con la statale a lungo chiusa nelle due corsie per favorire l’arrivo dell’elimedica. Sul posto i Vigili del Fuoco, i sanitari del 118 con 5 ambulanze, la Polizia Stradale di Faenza coadiuvata dai colleghi di Ravenna e la Polizia Locale di Ravenna.