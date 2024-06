Ravenna, incidente sulla Ss16 vicino Madonna, motociclista ferito e traffico in tilt

Scontro auto-moto nella tarda mattinata di oggi, attorno alle 11, sulla Ss16, in prossimità della rotonda con la Ravegnana. Poco dopo l’intersezione all’altezza di Madonna dell’Albero, in direzione nord, una moto di grossa cilindrata e una Opel Agila si sono urtate per motivi in corso di accertamento da parte della Polizia Locale, accorsa sul posto. Le condizioni dei due conducenti dei due mezzi non sembravano destare preoccupazioni, ma i sanitari giunti sul posto hanno ritenuto necessario l’arrivo di un’ulteriore mezzo di soccorso per l’uomo in sella alla moto, chiedendo l’arrivo anche dell’auto medicalizzata. Il traffico è andato in tilt, su entrambe le direzioni, in particolare in direzione Ferrara