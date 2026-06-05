Ravenna, incidente sulla Romea: scontro auto-trattore, 25enne all’ospedale e traffico in tilt

Traffico in tilt nel primo pomeriggio a Ravenna al km 1 della via Romea Nord per un grave incidente stradale che ha paralizzato la circolazione. La corsia di marcia in direzione Venezia è chiusa ormai da oltre un’ora dopo lo scontro tra una Citroen C3 guidata da un 25enne ravennate e il rimorchio di un trattore che procedeva nella direzione opposta. L’auto per cause al vaglio della Polizia Locale ha invaso la corsia opposta, scontrandosi lateralmente contro le ruote del rimorchio. Immediato l’intervento dei sanitari del 118 con ambulanza e automedica. È stato quindi attivato l’elicottero che ha trasportato il giovane (sempre cosciente) in condizioni giudicate di media gravità al Bufalini di Cesena. Sul posto anche i Vigili del Fuoco. Il traffico è deviato sulla viabilità secondaria con indicazioni sul posto. La circolazione è poi tornata regolare poco dopo le 16.30.