Ravenna, incidente sulla Romea, grave automobilista: traffico bloccato

Un grave incidente stradale questa mattina a Ravenna sulla via Romea in direzione Nord, al confine con il territorio di Ferrara. Traffico congestionato con chilometri e chilometri di fila. L’impatto si è verificato all’altezza di Bellocchio, con l’impatto tra un camion e un’auto. Il conducente dell’auto è stato trasportato in gravi condizioni in elimedica al Bufalini di Cesena. Illeso invece l’autista del camion. Almeno 7 i chilometri fila in direzione Nord e circolazione bloccata anche nell’altro senso di marcia, con auto incolonnate già prima della rotonda di Casalborsetti verso Ferrara. Sul posto la Polizia Stradale per i rilievi e per regolare il traffico insieme alla Municipale.