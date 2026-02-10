Ravenna, incidente sulla E45: corsia sud bloccata per due ore lunedì sera

Ravenna
  10 febbraio 2026
Una serata complicatissima per la circolazione, quella di ieri, lunedì 9 febbraio, sulla E45 a Ravenna in corsia sud verso Cesena. Verso le 20.45 un tamponamento tra un’auto e un Tir al km 245 ha creato una fila di almeno 2 chilometri all’inizio della E45 all’altezza di Ravenna. Il traffico è rimasto bloccato per almeno due ore, con Anas e Polizia Municipale che nel giro di mezzora hanno disposto la chiusura delle due rampe di accesso all’altezza di Ravenna, per cercare di limitare i problemi al traffico. Visto l’ingorgo, è risultato molto complicato anche l’arrivo dei mezzi di soccorso, con due ambulanze del 118 e i Vigili del Fuoco alle prese con una corsia sud completamente bloccata. Dopo i soccorsi ai conducenti dei mezzi, la circolazione è tornata regolare verso le 23.

