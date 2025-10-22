Ravenna, incidente sulla Dismano: rovinosa caduta dallo scooter, gravissimo al “Bufalini” di Cesena - Gallery

Un grave incidente stradale questa mattina a San Zaccaria sulla via Dismano all’altezza del civico 448. Poco dopo le 7.10 di questa mattina un uomo di 36 anni alla guida di uno scooter procedeva in direzione Ravenna quando ha perso il controllo del mezzo, impattando contro il cordolo della pista ciclabile. Il cerchione della ruota anteriore si è spaccato e l’uomo è rovinato sulla pista ciclabile per poi sbattere contro un palo del distributore di benzina. L’uomo è stato trasportato in codice di massima gravità all’ospedale Bufalini di Cesena. Sul posto per i rilievi la Polizia Locale di Ravenna.