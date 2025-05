Ravenna, incidente sulla Dismano: fuori strada con l’auto, ragazza in ospedale

Incidente nel territorio di Ravenna questa mattina poco prima delle 8 sulla via Dismano nei pressi della località di Borgo Faina. Una ragazza di poco più di 20 anni a bordo della sua Lancia Y procedeva da Cesena in direzione Ravenna, quando per cause in via di accertamento ha perso il controllo dell’auto sbandando a sinistra e finendo la sua corsa in un campo. L’auto è andata praticamente distrutta, con la ragazza trasportata con l’elicottero proveniente da Ravenna all’ospedale Bufalini di Cesena in condizioni di media gravità. Sul posto la Polizia Municipale di Ravenna per viabilità e rilievi oltre ai Vigili del Fuoco di Ravenna.