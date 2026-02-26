Ravenna, incidente sull’Adriatica: traffico bloccato

Incidente nel pomeriggio di oggi a Ravenna lungo la Statale Adriatica, all’altezza del cantiere per il rifacimento del ponte sul fiume Ronco. Da mesi, nel tratto interessato dai lavori la corsia Nord è chiusa e la circolazione viene deviata su una delle due corsie Sud: proprio in questo punto si è verificato un violento impatto che ha coinvolto almeno tre mezzi — un autocarro, un furgone e un’auto. Sul posto è intervenuta la polizia stradale per i rilievi e la gestione della viabilità. La dinamica è in fase di accertamento. Pesanti le ripercussioni sul traffico, con rallentamenti e code nel tratto interessato dal restringimento per diversi chilometri in ambo le direzioni.