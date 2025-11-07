Ravenna, incidente sul ponte di via Romea sud: due minorenni all’ospedale

Incidente nel primo pomeriggio di oggi a Ponte Nuovo di Ravenna sul ponte di via Romea Sud. Attorno alle 14.30, sono venute a contatto due auto (una Fiat Punto e una Ford monovolume), una Vespa e una moto Yamaha da cross di più grossa cilindrata. Apprensione in particolare per i due minorenni in sella ai motocicli, entrambi trasportati in ambulanza all’ospedale Bufalini di Cesena in condizioni di media gravità. Il giovane in sella alla Yamaha ha riportato la frattura di un braccio. Sul posto la Polizia locale di Ravenna, con traffico inevitabilmente congestionato per tutta la zona sud.