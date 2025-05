Incidente sul lavoro questa mattina verso le 11 a Ravenna in una azienda in via Edison. Un operaio è rimasto ferito da un bullone partito in alta pressione. L’oggetto metallico è schizzato come un proiettile, ferendolo sotto l’ascella di un braccio. Immediato l’intervento dei sanitari del 118 con ambulanza ed elimedica: l’uomo, un 36enne iraniano residente a Ravenna, è stato elitrasportato in condizioni di media gravità all’ospedale Bufalini di Cesena.