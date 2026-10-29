Ravenna, incidente sul lavoro: fuga di gas nella zona industriale, due feriti

Nel primo pomeriggio di oggi si è verificata una fuga di gas alla sede della Nws in Via 13 marzo, nella zona industriale di Ravenna. Per cause in via di accertamento da parte della Polizia di Stato, intervenuta con due volanti, due operai della ditta specializzata in blocchi navali sono rimasti feriti. Uno dei due è in gravi condizioni ed è stato trasportato in elicottero all’ospedale di Cesena. Meno gravi le condizioni di un secondo lavoratore, trasportato in ambulanza all’ospedale di Ravenna. Oltre a Polizia di Stato e sanitari del 118, sul luogo dell’incidente si sono recati i Vigili del Fuoco per i soccorsi e la messa in sicurezza dell’area.