Ravenna, incidente sul lavoro al porto: grave operaio colpito alla testa da una lastra

Infortunio sul lavoro questa mattina alla banchina dello stabilimento Lloyd, al porto di Ravenna. Verso le 10 di questa mattina, un dipendente al lavoro nel montaggio di una lastra è stato colpito alla testa dalla stessa lastra. All’origine dell’incidente forse una manovra errata, con momenti di grande apprensione per il lavoratore. Sono stati immediatamente attivati i soccorsi, con l’arrivo dei sanitari del 118 con ambulanza e automedica, quindi si è reso necessario anche l’arrivo dell’elicottero che ha trasportato il ferito all’ospedale Bufalini di Cesena. L’uomo durante i soccorsi è comunque rimasto sempre cosciente.