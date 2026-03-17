Ravenna, incidente sul lavoro al porto: 65enne gravissimo

Incidente sul lavoro questa mattina prima dell’alba al porto di Ravenna, con un ormeggiatore di 65 anni ferito da un cavo e ora in gravissime condizioni, alle prese con una forte emorragia. L’incidente si è verificato attorno alle 3.30 al mattino di oggi, martedì 17 marzo, durante le procedure di ormeggio di una nave battente bandiera maltese (la Pgc Aratos) alla Polimeri. Immediato l’intervento dei sanitari del 118, inizialmente con due ambulanze e l’auto medicalizzata, quindi l’uomo è stato trasportato in elicottero (attivato velocemente da Bologna e atterrato alla rotonda degli scaricatori) con codice di massima gravità all’ospedale Bufalini di Cesena. Il traffico è stato bloccato per consentire l’intervento dell’elicottero.