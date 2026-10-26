Ravenna, incidente stradale a Ca’ di Lugo: ferita una giovane

RAVENNA - Incidente stradale poco prima delle 20 in via Bastia, a Ca’ di Lugo, all’altezza del ponte. Una ragazza a bordo di una Toyota Yaris è uscita di strada in maniera autonoma. Impressionante il volo della macchina, cappottata, che ha finito la sua corsa ad un centinaio di metri dalla strada. La conducente è stata sbalzata fuori. I passanti hanno allertato i soccorsi: il 118 ha fatto decollare l’elicottero da Bologna che ha trasportato la ragazza, con un trauma toracico ma cosciente, al Bufalini di Cesena. La strada è rimasta chiusa a lungo per i rilievi della polizia locale della Bassa Romagna.